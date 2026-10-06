ПС ЗСУ співпрацюють з 20 виробниками БпЛА-перехоплювачів, 14 компаній вже роблять тестові польоти – заступник командувача

Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) ведуть активну роботу з виробниками реактивних БпЛА-перехоплювачів: наразі активно комунікують 20 компаній-виробників, повідомив заступник командувача ПС ЗСУ Юрій Черевашенко.

"Ведеться активна робота з виробниками реактивних БПЛА-перехоплювачів, з Повітряними силами зараз комунікують 20 компаній-виробників. 14 компаній вже роблять тестові польоти, 6 компаній мають певні результати по знищенню реактивних дронів, 3 компанії мають результати, які Повітряні сили вважають перспективними засобами", – сказав Черевашенко у вівторок у Верховній раді на засідання Тимчасової слідчої комісії (ТСК) з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері оборони, антикорупційного законодавства України та дотримання прав і свобод людини під час дії воєнного стану.

За його словами, два пристрої вже пройшли кодифікацію, один із них – Predator, "Хижак". Частина таких систем спочатку створювалася для інших завдань, але їх швидко адаптували саме під перехоплення повітряних цілей. Вони працюють за принципом first person view, тобто оператор із землі бачить картинку з дрона й керує ним у реальному часі. Їхня швидкість – близько 460-500 кілометрів на годину. Деякі виробники заявляють уже до 700 км за годину. Також Черевашенко повідомив, що наразі у ПС готують кадри для бойової роботи на таких дронах. "Зі свого боку ми вже готуємо людей: спочатку базова пілотна підготовка, потім спеціалізація саме на перехопленні". Ві також підтвердив, що зараз є два напрямки: класичні дрони-перехоплювачі з роторами і швидкі реактивні. "І ми розглядаємо обидва як реальні інструменти протиповітряної оборони".