Україна очікує масований удар РФ та готує додаткові логістичні рішення – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів селекторну нараду з урядовцями, військовими та представниками ключових служб, під час якої обговорили захист критичної інфраструктури, ліквідацію наслідків обстрілів та розвіддані про плани ворога.

"Міністр оборони та командувач Повітряних сил доповіли про розподіл засобів захисту неба й організацію рубежів прикриття визначених ключових об'єктів. Необхідну амуніцію для F-16, засоби перехоплення, протиракети забезпечуємо. Найскладніше з антибалістикою, і наявність цього постачання залежить виключно від партнерів. Працюємо з ними в щоденному режимі". – написав Зеленський в телеграм-каналі.

Окрім того, обговорювалась підготовка додаткових логістичних рішень у відповідь на російську операцію проти української логістики.

"Отримали сьогодні оновлену інформацію від розвідки щодо підготовки росіян до масованого удару. Готуємо протидію. Визначили строки виконання значної частини завдань, першочергові вже реалізовуються", – наголосив президент.