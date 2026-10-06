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Нобелівську премію з фізики присудили бельгійцю Френсісу Гальзену за роботу в галузі астрофізики

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Нобелівську премію з фізики 2026 року присуджено бельгійському вченому Френсісу Гальзену за відкриття в галузі астрофізики, оголосили у вівторок у Нобелівському комітеті.

"За ключовий внесок у роботу нейтринної обсерваторії IceCube й відкриття високоенергетичних астрофізичних нейтрино", – ідеться в повідомленні Нобелівського комітету.

Учений дійшов думки, що лід на Південному полюсі можна використовувати для відстеження нейтрино, йдеться в пресрелізі. Цю ідею втілили працівники нейтринної обсерваторії IceCube на антарктичній станції Амундсен-Скотт, завдяки чому вчені можуть виявляти нейтрино з "високоенергетичних процесів у далекому Всесвіті".

У пресрелізі зазначено, що "нейтрино, на відміну від інших частинок, долітають до нас без зміни напрямку й без втрати енергії". Під час зіткнення нейтрино з атомним ядром виникає спалах світла, який можна відстежити за допомогою детекторів у льодовику.

"Дані про взаємодію нейтрино дадуть змогу дослідникам отримати знання про умови, за яких можуть виникати високоенергетичні нейтрино, і, можливо, навіть відкрити незвідані космічні явища", – ідеться в пресрелізі Нобелівського комітету.

Гальзен народився 1944 року в Тінені (Бельгія). Працює в Університеті Вісконсину в Медісоні.

#фізика #нобелівська_премія
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