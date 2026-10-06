Київ та область у вівторок переходять на погодинні графіки відключення е/е – "ДТЕК"

"ДТЕК", чиї оператори системи розподілу працюють в Києві та Київській області, анонсував на вівторок погодинні графіки відключення електроенергії (ГПВ) переважно у вечірній час.

Згідно з розміщеним у Телеграм ГПВ для Київщини, половині споживачів світло вимикатимуть по 2,5-3,5 години, починаючи з 15:00 і до кінця доби.

У Києві також передбачаються відключення у середньому на три години на добу у вечірній час, але у столиці кожну адресу потрібно перевіряти індивідуально, оскільки немає чітко визначених груп відключень.

Як повідомлялося, через обстріли РФ "Укренерго" розпорядилося у вівторок запровадити ГОП для юридичних споживачів та ГПВ для населення у кількох областях. Для населення відключення передбачалися в обсязі до 1 черги з шести. "Укренерго" не назвала, в яких саме регіонах застосовуватимуться відключення, порадивши дізнаватися про графіки на ресурсах обленерго.

Зі свого боку "Полтаваобленерго" оголосила з 15:00 графіки обмеження потужності (ГОП) для юридичних споживачів.