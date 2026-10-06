В Україні в наступні дві доби без опадів, на півдні місцями туман

В середу, 7 жовтня, в Україні без опадів, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, повідомляє Укргідрометцентр.

Температура вночі 5-10°, вдень 18-23°.

В Києві без опадів, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 20-22°.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень 7 жовтня в Києві була зафіксована в 1966 році і склала 26,3° тепла, найнижча вночі – 4,2° нижче нуля в 1939 році.

В четвер. 8 жовтня, в Україні без опадів. На півдні та південному сході вночі та вранці місцями туман.

Вітер переважно південний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 20-25°.

В Києві без опадів, вітер переважно південний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 22-24°.