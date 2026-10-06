Біля болгарського узбережжя через удар безпілотників потонуло вантажне судно

У Чорному морі неподалік болгарського узбережжя, на схід від мису Свети Атанас та міста Бяла, два торговельні судна зазнали атаки безпілотників.

Повідомлення про надзвичайну ситуацію надійшло до Морської адміністрації Болгарії близько третьої години ночі, передає Nova.

"Одне судно затонуло внаслідок серйозних структурних пошкоджень. На борту другого спалахнула пожежа, а його екіпаж із 18 осіб було евакуйовано та врятовано болгарським поромом", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що один із членів екіпажу отримав тяжкі опіки, його буде доставлено до Військово-морського госпіталю, а іншого, з травмою голови, госпіталізовано до хірургічного відділення лікарні "Свята Анна". Моряки є громадянами Індії та Туреччини. Решту членів екіпажу, 16 осіб, евакуювали прикордонники.

"За непідтвердженими даними, біля судна є рятувальні жилети, але людей не помічено. Пошукова операція триває й зараз, але, на жаль, безрезультатно. У безпосередній близькості від пошкодженого судна перебувало болгарське судно. Його екіпаж допоміг у рятуванні екіпажу. Судно, яке не затонуло, перевозило зерно. Погана новина полягає в тому, що ми не знаємо, яким був вантаж іншого судна, що ми й досі намагаємося з'ясувати", – заявив обласний губернатор Варни Маріо Смєрков.

Наразі відомо, що Болгарська морська адміністрація близько 03:00 подала сигнал на номер 112 про те, що на борту двох вантажних суден виникла проблема. Одне з них плавало під прапором Того, а інше – під прапором Палау.

Рятувальне судно було відправлено з військово-морської бази "Атія" поблизу Бургаса після нападу дронів біля болгарського узбережжя. У разі потреби база готова відправити ще одне допоміжне судно для проведення рятувальної операції. На даний момент катер прикордонної поліції продовжує обстежувати акваторію територіальних вод Болгарії.

Прем'єр-міністр Болгарії Румен Радев скликав зустріч із представниками державних інституцій у зв'язку з інцидентом із двома торговими суднами, які зазнали удару від дронів у Виключній економічній зоні Болгарії в Чорному морі. Він назвав те, що сталося, грубим порушенням міжнародного права.

"Абсолютно неприпустима атака в болгарській виключній економічній зоні. Абсолютно грубе порушення міжнародного права", – заявив Радев.

На його думку, подібні напади створюють дедалі серйозніші ризики для судноплавства в Чорному морі. Вони також призводять до зростання страхових витрат і додатково ускладнюють морські перевезення. Міністр оборони заявив, що до операції залучено абсолютно всі сили. У пошуках тих, хто вижив, задіяно також літак Су-25.