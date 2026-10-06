Генштаб: уражено телекомунікаційний вузол, склади БпЛА, боєприпасів та інші об'єкти ворога

Генеральний штаб ЗСУ звітує про ураження телекомунікаційного вузла, складів БпЛА, боєприпасів та інших об'єктів ворога за підсумками 5 жовтня та ночі проти 6-го жовтня.

"5 жовтня та в ніч на 6 жовтня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили низку військових об'єктів противника на тимчасово окупованих територіях України", йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ у Телеграмі у вівторок.

Так, у районі Донецька уражено телекомунікаційний вузол російських окупантів. У районі Щасливцевого Херсонської області уражено пункт управління підрозділу армії рф. Крім того, українські воїни завдали ударів по місцях зосередження живої сили противника в районах Сокологірська Луганської області та Бурлацького на Донеччині.

Також на Луганщині, у районі Сіверськодонецька уражено склад БпЛА, а в районі Хрустального – склад боєприпасів російських окупантів.