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"Полтаваобленерго" планує у вівторок застосовувати обмеження бізнесу з 15:00 до кінця доби

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"Полтаваобленерго" планує у вівторок застосовувати обмеження бізнесу з 15:00 до кінця доби

Оператор системи розподілу (ОСР) "Полтаваобленерго" попередило підприємства області про застосування графіків обмеження потужності (ГОП) в обсязі п'яти черг.

Згідно з повідомленням ОСР у Facebook, ГОП буде застосовано у вівторок з 15:00 до 24:00.

Причиною введення графіків оператор назвав дефіцит потужності в енергосистемі України через пошкодження критичної інфраструктури внаслідок російських обстрілів.

Він закликав керівників підприємств, установ та організацій забезпечити дотримання заданої величини розвантаження відповідно до погодженого Полтавською ОВА ГОП на 2025-2026 рр.

"У разі недотримання заданої величини, НЕК "Укренерго" може застосувати графік аварійних відключень споживачів (ГАВ) або графік погодинного відключення електроенергії (ГПВ)", – попередило "Полтаваобленерго" й закликало бути відповідальними та допомогти енергетикам стабілізувати енергосистему України.

Як повідомлялося, через обстріли РФ "Укренерго" розпорядилося у вівторок запровадити ГОП для юридичних споживачів та ГПВ для населення у кількох областях. Для населення відключення передбачаються в обсязі до однієї черги з шести. "Укренерго" не назвало, в яких саме регіонах застосовуватимуться відключення, порадивши дізнаватися про графіки на ресурсах обленерго. Найімовірніше, йдеться про низку областей Лівобережжя.

#бізнес #обмеження #полтаваобленерго
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