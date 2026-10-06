Нардепа Гончаренка внесли до бази даних "Миротворець"

Народного депутата Олексія Гончаренка, якого напередодні було виключено з фракції політичної партії "Європейська Солідарність", внесли до бази даних Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку "Миротворець".

На платформі оприлюднили картку Гончаренка Олексія Олексійовича, який народився 16 вересня 1980 року та проживає у містах Київ та Одеса. У профілі вказано його код ДРФО, а також посилання на сторінку в соціальній мережі Instagram.

Політика названо "професійним провокатором та політичним популістом". Йому закидають "усвідомлені, системні та умисні дії, спрямовані на деморалізацію суспільства, придушення його волі до опору російській агресії".