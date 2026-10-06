Поїзди "зеленої" лінії столичного метро курсують за спеціальним графіком – КМДА

У ранкові години пік, орієнтовно із 7:30 до 10:00, та у вечірні, з 16:00 до 20:00, поїзди "зеленої" лінії метро курсують за спеціальним графіком із диспетчерським регулюванням руху, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"Тимчасовий режим пов'язаний з обмеженнями на Південному мосту, де одночасно може перебувати лише один поїзд метро. Через це поїзди почергово здійснюють оборот на станціях "Видубичі" та "Осокорки", – йдеться у повідомленні.

Відзначається, що у міжпіковий час поїзди курсують у звичному режимі, відповідно до встановлених графіків.

Такий алгоритм руху дає змогу організувати перевезення пасажирів з урахуванням обмежень на Південному мосту.