Мовний омбудсмен закликає Раду розглянути на найближчому пленарному засіданні законопроєкт №15412 про мову

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська закликає голову Верховної Ради Руслана Стефанчука та народних депутатів не відкладати посилення захисту державної мови й розглянути на найближчому пленарному засіданні законопроєкт № 15412 "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення функціонування української мови як державної".

Згідно з повідомленням Секретаріату омбудсмена, уповноважена переконана, що цей законопроєкт доцільно розглядати у сув'язі із законопроєктом № 16119 "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення освітніх прав корінних народів України та осіб, які належать до національних меншин (спільнот) України".

"Утвердження української мови та забезпечення мовних прав національних спільнот мають іти пліч-о-пліч як два неподільні складники відповідальної державної мовної політики", – наголосила Олена Івановська.

За її словами, законопроєкт №15412 акумулював семирічний досвід практичного втілення чинного мовного закону та покликаний усунути виявлені часом прогалини.

"Йдеться про непохитний захист права громадян на отримання інформації й послуг державною мовою, зміцнення її позицій у публічній сфері, удосконалення мовних вимог виборчого процесу та надійне убезпечення українського культурного простору від будь-яких зазіхань і впливів держави-агресорки", – підкреслила Івановська.

Як повідомлялося, в серпні Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував Верховній Раді ухвалити у першому читанні законопроєкт (№15412) "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення української мови як державної".

У вересні комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій також рекомендував парламенту ухвалити законопроєкт №15412 у першому читанні.

Зокрема, законопроєкт, пропонує розширити коло осіб, які зобов'язані володіти державною мовою та використовувати її під час виконання службових обов'язків. Ця вимога поширюється, зокрема, на народних депутатів України, керівників державних наукових установ і державних закладів культури, приватних виконавців, арбітражних керуючих, аудиторів та інших осіб.

Крім того, законопроєкт пропонує посилити захист права на українську мову у сфері праці – гарантувати його вже під час прийому на роботу, а не лише після укладення трудових відносин. Документ також передбачає встановлення вимог щодо відповідності офіційних документів стандартам державної мови та удосконалення механізмів державного контролю й окремих процедур розгляду скарг.

6 жовтня віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Всеволод Ченцов заявив, що ухвалення зараз у першому читанні законопроєкту №15412 "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення української мови як державної" може поставити під ризик відкриття євроінтеграційних кластерів, а також закликав парламентарів розглядати його лише після консультацій з Європейською комісією і іншими зацікавленими сторонами.

Напередодні низка громадських ініціатив і організацій закликали Раду, депутатські фракції та групи голосувати за законопроєкт №16119 лише за умови попереднього ухвалення в першому читанні законопроєкту №15412.

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики також пропонує розглядати законопроєкт №16119 у пакеті із законопроєктом № 15412.