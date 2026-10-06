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Гуманітарний комітет пропонує Раді розглянути законопроєкт щодо освітніх прав нацменшин разом зі змінами до законодавства про українську мову як державну

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Гуманітарний комітет пропонує Раді розглянути законопроєкт щодо освітніх прав нацменшин разом зі змінами до законодавства про українську мову як державну
Фото: https://www.facebook.com/nikita.poturaev/

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики підтримав рішення рекомендувати парламенту ухвалити законопроєкт № 16119 "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення освітніх прав корінних народів України та осіб, які належать до національних меншин (спільнот) України".

За словами голови комітету Микити Потураєва (фракція "Слуга народу"), Верховна Рада має розглянути та ухвалити законопроєкт 12 жовтня.

Як повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс‑Україна", комітет пропонує розглядати цей законопроєкт у пакеті із законопроєктом № 15412 "Про внесення змін до деяких законів щодо забезпечення функціонування української мови як державної".

"Ми б хотіли, щоб перед ухваленням цього законопроєкту за основу було схвалено наш законопроєкт № 15412, який, власне, зміцнює позицію України, позицію української мови", – зазначив народний депутат Володимир В'ятрович ("Європейська солідарність").

За словами В'ятровича, таким чином парламент дасть важливий сигнал, "що не можна і не треба протиставляти захист прав національних меншин – захисту прав української мови".

Автор

Кореспондент · Верховна Рада
#нацменшини #рада #комітет #гуманітарний
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