Ченцов: Ухвалення зараз законопроєкту №15412 може поставити під ризик відкриття євроінтеграційних кластерів

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Всеволод Ченцов закликав парламентарів ухвалювати у першому читанні законопроєкт №15412 "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення української мови як державної" лише після консультацій з Європейською комісією і іншими зацікавленими сторонами.

Зокрема, член комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Наталія Піпа (фракція "Голос") при обговоренні на засіданні комітету у вівторок зранку законопроєкту щодо освітніх прав національних меншин (№16119), який покликаний розблокувати відкриття двох переговорних кластерів про вступ України в Європейський Союз, знявши вето Угорщини, запропонувала, щоб перед голосуванням його в парламенті Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт (№15412) "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення української мови як державної".

В свою чергу, Роман Грищук (фракція "Слуга народу") також підтримав таку ідею: "Це правильний момент не тільки для опозиції, а в цілому для суспільства. Пояснюючи, чому Рада ухвалила законопроєкт про мови національних меншин, і суттєво розширила мову освітнього процесу. Законопроєкт №15412 збалансував би. Моя позиція, що ми маємо все ж обидва ухвалити".

"Ми маємо дуже відповідально і зважено підходити до ухвалення цього законопроєкту (№15412 – ІФ-У). Ви маєте повністю рацію, що це наше суверенне право зміцнювати і захищати українську мову. Але ми знаходимося в переговорному процесі. І це не лише угорці. У нас є план дій щодо нацменшин, він схвалений Європейською комісією, Радою Європи, комісаром з прав нацменшин, і ми маємо показувати нашим партнерам комплексну картину. От цей закон стане частиною великого масиву законодавства, яке регулює застосування як державної мови, так і мов нацменшин. Цей законопроєкт вже викликав питання в Європейської комісії", – сказав Ченцов на засіданні комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій у вівторок.

Віцепрем'єр додав, що розуміє логіку пропозицій депутатів, щодо ухвалення законопроєкту №15412 у першому читанні, після чого проведення консультації і доопрацювання.

"Якщо б ми не були сьогодні в такій ситуації з ухваленням освітнього законопроєкту (№16119 – ІФ-У) і відкриттям кластерів, ми би могли це зробити. Але ризик дуже великий. Якщо буде негативна реакція Європейської комісії і нацменшин, а це може так бути, і у нас є дуже багато противників, насамперед Російська Федерація, які дуже щільно слідкують за кожним нашим кроком зараз", – наголосив він.

У зв'язку з цим, він закликав депутатів попередньо "спокійно" опрацювати законопроєкт №15412 з Єврокомісією та іншими зацікавленими сторонами, і уже після цієї експертизи виносити його на перше читання в парламент.

"Ми би могли ці ризики проконтролювати. Така в мене пропозиція. Я вже говорив про це і з паном Потураєвим (голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв – ІФ-У) і з іншими народними депутатами. Якщо ми хочемо досягнути мети – нам треба бути максимально обережними зараз. Тому що ми можемо і завалити освітній законопроєкт і не добитися результату по закону про захист державної мови", – заявив віцепрем'єр.

Напередодні низка громадських ініціатив і організацій закликали Раду, депутатські фракції та групи голосувати за законопроєкт №16119 лише за умови попереднього ухвалення в першому читанні законопроєкту №15412.

"Закликаємо винести обидва ці законопроєкти на найближче пленарне засідання і засвідчити збалансований відповідальний підхід до захисту і підтримки як державної української мови, так і мов національних меншин", – йшлося у відкритому зверненні.

Як повідомлялося, в серпні Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував Верховній Раді ухвалити у першому читанні законопроєкт (№15412) "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення української мови як державної".

У вересні комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій також рекомендував парламенту ухвалити законопроєкт №15412 у першому читанні.

Зокрема, законопроєкт, пропонує розширити коло осіб, які зобов'язані володіти державною мовою та використовувати її під час виконання службових обов'язків. Ця вимога поширюється, зокрема, на народних депутатів України, керівників державних наукових установ і державних закладів культури, приватних виконавців, арбітражних керуючих, аудиторів та інших осіб.

Крім того, законопроєкт пропонує посилити захист права на українську мову у сфері праці – гарантувати його вже під час прийому на роботу, а не лише після укладення трудових відносин. Документ також передбачає встановлення вимог щодо відповідності офіційних документів стандартам державної мови та удосконалення механізмів державного контролю й окремих процедур розгляду скарг.