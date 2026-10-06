Росіяни вкотре атакували цивільне судно в Чорному морі, одна людина загинула, сімох поранено – Одеська ОВА

Російські окупанти атакували цивільне судно в Чорному морі, повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Внаслідок удару російського БпЛА зазнало ушкоджень комерційне судно під прапором Маршаллових островів, завантажене рапсовою олією. Виникло загорання надбудови. В результаті удару одна людина загинула, ще семеро постраждали", – написав Кіпер в телеграм-каналі.

Він наголосив, що свідомими ударами по цивільному судноплавству та портовій інфраструктурі Росія грубо порушує норми міжнародного права, створюючи загрозу світовій продовольчій безпеці.