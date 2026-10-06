Сеул вважає недостатніми вибачення України щодо розголошення передачі північнокорейських військовополонених

Міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Хюн заявив, що вибачення за оприлюднення інформації про передачу двох північнокорейських військовополонених, надіслані Україною, не виправдали очікувань Сеула, передає Yonhap.

"Я постійно перебував у контакті з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою з цього приводу, і він висловив, наскільки складною є ситуація. Повідомлення, які я отримав від Сибіги, містили вибачення. Але вони не відповідають тому рівню, якого ми очікували, тому ми маємо намір вжити рішучих заходів", – сказав Чо під час виступу у парламенті, відповідаючи на запитання депутатів про те, чи вибачилася Україна.

Міністр додав, що уряд розглядає різні варіанти, зокрема можливість відкликання посла Південної Кореї в Україні Пак Хі Чхана, як це запропонував один із депутатів.

Чо ще раз наголосив, що з самого початку існувала домовленість про збереження конфіденційності цієї справи з метою захисту солдатів та їхніх родин, які залишаються в Північній Кореї, зазначивши, що саме українська сторона першою попросила не розголошувати цю інформацію.

На запитання, чому Зеленський оприлюднив інформацію про передачу солдатів, Чо висловив припущення – підкресливши, що це його особиста інтерпретація – що президент України, можливо, хотів продемонструвати Організації Об'єднаних Націй, що Україна діяла належним чином як ліберальна демократія.

Південна Корея прагне вирішити цей спір дипломатичним шляхом, водночас наголошуючи на важливості збереження своїх відносин з Україною.

Як повідомлялося, у вересні під час виступу на Генеральній асамблеї ООН президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна передала Південній Кореї двох північнокорейських військовослужбовців, взятих у полон минулого року.

Після цього південнокорейська сторона заявила, що передача мала відбутися конфіденційно задля безпеки військовополонених та їхніх родин. За твердженням Сеула, Україна погодилася не розголошувати інформацію про передачу.

Згодом українські ЗМІ з посиланням на джерело в Офісі президента повідомили, що українська сторона заперечує існування угоди про конфіденційність із Сеулом.

Південнокорейська адміністрація заявила, що таке заперечення "серйозно підриває" взаємну довіру та завдає шкоди дружнім відносинам між країнами.

За словами Сона, український уряд сам наполягав на конфіденційності передачі, побоюючись внутрішньої критики через втрату можливості обміняти північнокорейських військовополонених на українських військовополонених. Сеул, за його словами, погодився на конфіденційність з огляду на безпеку військовополонених та їхніх родин, а також дипломатичні й безпекові питання.

Водночас представник адміністрації президента Південної Кореї заявив, що Зеленський оприлюднив інформацію про передачу без попередніх пояснень чи консультацій, попри, за твердженням Сеула, наявність взаємної домовленості.