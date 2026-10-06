СБУ за сприяння ФБР затримала у Києві засновника та адміністратора екстремістського телеграм-каналу

Служба безпеки України за сприяння Федерального бюро розслідувань (ФБР) США затримала в Києві засновника та адміністратора екстремістського телеграм-каналу: чоловік закликав підписників до терактів та надавав інструкції з виготовлення вибухівки, повідомляє СБУ.

"Фігурант використовував цей ресурс для закликів до терактів проти правоохоронців у нашій державі та країнах-партнерах, а також викладав там відеоінструкції для виготовлення вибухівки та вчинення інших злочинів", – йдеться в повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі у вівторок.

Як з'ясувало розслідування, чоловік створив власний телеграм-канал, на якому агітував користувачів підривати українських та зарубіжних правоохоронців за допомогою саморобних вибухових пристроїв (СВП).

"Крім закликів до масових вбивств, зловмисник у режимі онлайн пропонував своїй аудиторії відеоінструкції з виготовлення вибухівок", – наголошується в повідомленні.

В СБУ зазначають, що фігурант облаштував у своїй квартирі лабораторію, де наочно синтезував хімічні речовини для спорядження саморобних бомб.

"Також він розповідав підписникам про особливості використання електродетонаторів, додаткових елементів для "підсилення" уражаючої дії та інших компонентів СВП", – уточнюють у відомстві.

Співробітники СБУ затримали зловмисника за місцем проживання. Під час обшуків у нього вилучено вибухові речовини та лабораторне обладнання для їх синтезу.

Крім цього, у затриманого виявили комп'ютерну техніку з доказами створення та адміністрування терористичного телеграм-каналу, а також протипіхотні міни, підривне обладнання та боєприпаси.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 258-2 Кримінального кодексу України (публічні заклики до вчинення терористичного акту) та ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Зловмисник перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та можливих спільників фігуранта.

СБУ заблокувала відповідний телеграм-канал.

Комплексні заходи проводилися за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.