"Укренерго" вводить у кількох регіонах графіки обмеження електропостачання для бізнесу і населення з 15:00

НЕК "Укренерго" анонсує застосування обмежень електропостачання для промисловості та населення у частині регіонів з 15:00 до кінця доби, зумовлені обстрілами РФ.

"Через зумовлені російськими обстрілами пошкодження та з метою уникнення перевантаження обладнання у частині регіонів з 15:00 до кінця доби сьогодні вимушено будуть застосовуватись графіки обмеження потужності для промисловості та графіки погодинних відключень (обсягом до 1 черги) для всіх категорій споживачів", – йдеться у повідомленні "Укренерго" у Телеграм у вівторок.

Компанія закликає споживати електроенергію ощадливо та не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно, коли світло з'являється за графіком. Ознайомитись із графіком відключень можна на офіційних сторінках оператора системи розподілу (обленерго).

Крім того, за інформацією НЕК, внаслідок російських ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури на ранок є нові знеструмлення у Харківській, Сумській, Запорізькій і Дніпропетровській областях. Компанія уточнила, що енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх знеструмлених споживачів.

У цілому в енергосистемі споживання електроенергії зросло: на ранок вівторка воно було на 2,9% вищим, ніж в цей же час понеділка. Причина змін – хмарна погода у значній частині регіонів України, що зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне збільшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі.