Проєкт "Хочу жить": Україна в 2026р щомісяця бере в полон у середньому на 107 росіян більше, ніж РФ – українців

Україна в 2026 році щомісяця бере в полон у середньому на 107 росіян більше, ніж РФ українців, свідчать дані проєкту "Хочу жить".

"За перші вісім місяців року в український полон потрапило на 858 російських військовослужбовців більше, ніж українців – у російський. У середньому – на 107 осіб щомісяця", – йдеться у повідомленні проєкту в телеграм-каналі у вівторок.

Зазначається, що ще у 2023 році російська пропаганда поширювала фейки про "понад 20 000 українських військових" у російському полоні. "У січні 2024 року путін заявляв, що співвідношення російських та українських полонених нібито становить "один до десяти". Насправді з середини 2023 року Україна почала брати в полон більше російських військових, ніж росія – українських. У 2024 та 2025 роках український обмінний фонд зростав швидше за російський. У 2026 році ця різниця ще збільшилася", – йдеться у повідомленні.

Наголошується, що Україні це вдається передусім завдяки українським військовим, які ризикують життям, щоб брати противника живим. Додаткову роль відіграє системна інформаційна робота: російським військовим показують, що здача в полон – це можливість зберегти життя, а їх життя в полоні продовжується в нормальних умовах.

Проєкт "Хочу жить" із вересня 2022 року пояснює російським військовим, як безпечно здатися в полон і що на них чекає після цього. За цей час сайт проєкту відвідали понад 50 мільйонів людей, переважно з РФ. Інтерв'ю з полоненими та інформація про умови їхнього утримання широко поширюються серед російської аудиторії. Україна також стимулює військовослужбовців брати противника живим – за це передбачені премії.

"Таким чином працює ціла система: українські військові мають додаткову мотивацію брати росіян у полон, російські військовополонені утримуються в нормальних умовах, а інформація про це доходить до російських військових. Кожен росіянин в українському полоні – це можливість повернути додому ще одного українського Захисника або цивільного заручника", – наголошується у повідомленні проєкту "Хочу жить".