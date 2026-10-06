Ченцов: Два переговорні кластери можуть бути відкриті уже 13 жовтня

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Всеволод Ченцов заявляє, що 2 і 3 переговорні кластери про вступ України в Європейський Союз можуть бути відкриті уже 13 жовтня, якщо Верховна Рада напередодні ухвалить законопроєкт щодо освітніх національних меншин.

"Я вважаю, що нам вдалося його збалансувати. З одного боку, ухвалення цього законопроєкту дозволить нам виконати наші домовленості по нацменшинах, і це не лише Угорщина, це по суті сусідні з нами держави, які проявляють інтерес до цього питання. Законопроєкт також погоджували з Європейською комісією, комісаром ОБСЄ з прав нацменшин", – сказав Ченцов на засіданні комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій у вівторок.

Він підтвердив, що є домовленості з угорською стороною, що у разі ухвалення цього законопроєкту, Україна зможе рухатися далі щодо відкриття переговорних кластерів.

Зокрема, за його словами, відкриття 2 і 3 кластерів може відбутися уже 13 жовтня, тобто наступного дня після можливого ухвалення даного законопроєкту.

Ченцов також зазначив, що домовленість передбачає саме ухвалення законопроєкту парламентом.

"Ми не говорили про підпис президента. Я не думаю, що це займе багато часу. Можливо і швидко питання підпису також вирішиться. Але ми говорили з угорцями про ухвалення Верховною Радою… Не говорили про набуття чинності законом", – констатував віцепрем’єр.

Водночас він додав, що якщо президент до 13 жовтня підпише закон, то це буде ще краще.

Як повідомлялося, депутати Верховної Ради зареєстрували законопроєкт щодо освітніх національних меншин, який покликаний розблокувати відкриття двох переговорних кластерів про вступ України в Європейський Союз, знявши вето Угорщини.

Зокрема, мова йде про законопроєкт №16119 "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення освітніх прав корінних народів України та осіб, які належать до національних меншин (спільнот) України"

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр відреагував на внесення до Верховної Ради законопроєкту про освітні права нацменшин і очікує, що такі права угорської національної меншини в Україні будуть повністю забезпечені на практиці.

Раніше у четвер міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловив сподівання на проведення невдовзі спеціальної сесії Верховної Ради для розгляду євроінтеграційного пакету документів та законопроєкту щодо національних меншин.