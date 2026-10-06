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Події

Одна людина дістала поранень у Кривому Розі – ОВА

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Ворог завдав удару по Кривому Рогу – одна людина дістала поранень, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

У середмісті виникла пожежа, написав Ганжа у телеграм у вівторок.

#поранений #дніпропетровська #кривий_ріг
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