Одна людина дістала поранень у Кривому Розі – ОВА

Ворог завдав удару по Кривому Рогу – одна людина дістала поранень, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.
У середмісті виникла пожежа, написав Ганжа у телеграм у вівторок.
Ворог завдав удару по Кривому Рогу – одна людина дістала поранень, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.
У середмісті виникла пожежа, написав Ганжа у телеграм у вівторок.
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