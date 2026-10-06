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ДСНС: у Запоріжжі завершено аварійно-рятувальні роботи в 9-поверхівці, атакованій напередодні, травмовано 5 осіб

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ДСНС: у Запоріжжі завершено аварійно-рятувальні роботи в 9-поверхівці, атакованій напередодні, травмовано 5 осіб
Фото: https://t.me/zoda_gov_ua

Кількість постраждалих у запорізькій багатоповерхівці, що зазнала атаки ворожого БпЛА увечері у понеділок, зросла до п'яти осіб, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"До 5 людей зросла кількість травмованих внаслідок російського удару по багатоповерхівці у Запоріжжі: серед постраждалих 3 чоловіки та 2 жінки", – йдеться у повідомленні ДСНС у Телеграмі у вівторок вранці.

Повідомляється, що ще одинадцятьох мешканців, зокрема двох дітей, врятували надзвичайники із задимленої будівлі за допомогою автодрабин і кисневих пристроїв.

Психологи ДСНС надали допомогу 33 людям, з них 3 дітей.

Аварійно-рятувальні роботи завершені. Наразі комунальні служби міста проводять відновлення.

#запоріжжя #будинок #атака
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