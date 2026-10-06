Три людини загинуло, 11 дістали поранень в Донецькій області за добу

Ворог за добу 28 разів обстріляв населені пункти Донеччини, три людини загинуло, 11 дістали поранень, з лінії фронту евакуйовано 202 людини, у тому числі 20 дітей, повідомив очільник обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін.

"Краматорський район. У Хрестищі Святогірської громади поранено 2 людини. У Слов'янську 1 людина загинула і 4 поранені, пошкоджено 4 багатоповерхівки і 20 приватних будинків; у Суханівці загинула людина, знищено 3 приватні будинки, ще 27 пошкоджено. У Краматорську поранено 4 людини, пошкоджено 3 авто", – написав Філашкін у телеграм.

У Дружківці 1 людина загинула і 1 поранена, у Яковлівці Олександрівської громади пошкоджено інфраструктуру; у Михайлівці пошкоджено 5 приватних будинків, 2 адмінбудівлі та промислове приміщення. У Веселій Горі Новодонецької громади пошкоджено авто. У Сергіївці Андріївської громади пошкоджено інфраструктуру та культову споруду, додав очільник ОВА.