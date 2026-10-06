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Події

Двоє цивільних дістали поранень у Дніпропетровській області – ОВА

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Російські окупаційні війська минулої доби майже 20 разів атакували три райони Дніпропетровщини, двох людей поранено, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа щодо безпекової ситуації станом на ранок.

"Двоє людей дістали поранень. Майже 20 разів ворог атакував три райони безпілотниками", – написав він у Телеграмі у вівторок.

За даними ОВА, на Нікопольщині бив по Нікополю, Марганецькій, Покровській, Томаківській та Червоногригорівській громадам. Пошкоджені приватний будинок і автівка. Постраждали двоє людей. На Криворіжжі росіяни цілили по Зеленодольській громаді. Сталася пожежа.

У Синельниковому завдали удару по підприємству. Зайнялася пожежа.

#постраждалі #дніпропетровська #атаки
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