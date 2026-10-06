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П'ятеро людей постраждали через ранкову атаку на Запоріжжя – ОВА

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Кількість постраждалих у Запоріжжі унаслідок ранкової ворожої атаки зросла до п'яти людей, серед них двоє працівників Червоного Хреста повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Михайло Семікін.

"Кількість постраждалих унаслідок ранкової ворожої атаки зросла до п'яти людейСеред них – жінки 24 й 59 років та 36-річний чоловік. Ще двоє постраждалих – чоловіки 43 та 54 років – працівники Червоного Хреста. Вони саме їхали на роботу, коли російська атака застала їх у дорозі", – написав він у Телеграмі у вівторок.

Медики надають усім необхідну допомогу.

Раніше у цей день, Семікін повідомляв про атаку на один із мостів через Дніпро у Запоріжжі.

Через наслідки атаки рух мостом тимчасово перекритий.

#запоріжжя #атака
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