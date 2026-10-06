Семеро загиблих, ще 80 постраждалих внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів по Харкову і 9 населених пунктах, 7 загинули, ще 80 постраждали, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"У м. Харків загинули двоє жінок і четверо чоловіків, постраждали 59 людей, зокрема дівчатка 11 і 15 років та 15-річний хлопець; у м. Чугуїв 6 людей зазнали поранень, ще 6 – мали гостру реакцію на стрес; у с. Раївка Шевченківської громади загинула 85-річна жінка, зазнали поранень жінки 58 і 60 років; у сел. Золочів зазнали поранень 41-річний чоловік і 56-річна жінка, отримали гостру реакцію на стрес 67-річний чоловік і жінки 68 та 74 років; у м. Дергачі отримала гостру реакцію на стрес 56-річна жінка; у с. Феськи Золочівської громади поранено 59-річного чоловіка", – написав Синєгубов у телеграм-каналі.