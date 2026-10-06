Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Трамп підписав указ про скасування обмежень на використання "червоного" дизелю з метою зниження цін на паливо

1 хв читати
Додати як джерело
Президент США Дональд Дж. Трамп виступає на прес-конференції, 09.03.2026
Президент США Дональд Дж. Трамп виступає на прес-конференції, 09.03.2026 | Фото: Деніел Торок / Білий дім / CC BY 3.0 US кадровано

Президент США Дональд Трамп на сцені під час передвиборчого мітингу в Гранд-Айленді (штат Небраска) підписав указ про послаблення обмежень на використання не оподатковуваного "червоного" дизельного палива.

Він заявив, що цей захід "офіційно скасовує вимогу про те, що дизельне паливо не повинно використовуватися на дорогах загального користування, і дозволяє будь-кому, хто бажає, придбавати не оподатковуване дизельне паливо з червоним барвником для будь-яких цілей".

Він назвав цей указ "безпрецедентним кроком щодо зниження витрат", який "суттєво знизить вартість усіх товарів, зокрема продуктів харчування".

"Сподіваюся, вона (ця міра – ІФ-У) не знадобиться нам надовго, бо ціни й так стрімко падають, а незабаром впадуть ще сильніше", – сказав президент США.

Згідно з даними Білого дому, дозвіл на використання "червоного" дизеля діятиме до кінця року.

"В умовах зростання цін на дизельне паливо та скорочення світових поставок, спричиненого війною між Росією та Україною, а також нестачею переробних потужностей у всьому світі, президент Трамп реалізує програму підвищення доступності палива", – зазначили в адміністрації президента США.

Дизельне паливо з червоним барвником зазвичай використовується для сільськогосподарської та будівельної техніки й не обкладається федеральним акцизним податком у розмірі 24 центів за галон.

#трамп #указ #сша #дизель
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

У Харкові вже 6 загиблих – мер

У Харкові вже 6 загиблих – мер

У Харкові на місці влучання російського КАБ знайдено тело ще одної загиблої людини, повідомив міський голова Ігор Терехов. "Під час пошуково-рятув…

Читати