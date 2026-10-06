Трамп підписав указ про скасування обмежень на використання "червоного" дизелю з метою зниження цін на паливо

Президент США Дональд Трамп на сцені під час передвиборчого мітингу в Гранд-Айленді (штат Небраска) підписав указ про послаблення обмежень на використання не оподатковуваного "червоного" дизельного палива.

Він заявив, що цей захід "офіційно скасовує вимогу про те, що дизельне паливо не повинно використовуватися на дорогах загального користування, і дозволяє будь-кому, хто бажає, придбавати не оподатковуване дизельне паливо з червоним барвником для будь-яких цілей".

Він назвав цей указ "безпрецедентним кроком щодо зниження витрат", який "суттєво знизить вартість усіх товарів, зокрема продуктів харчування".

"Сподіваюся, вона (ця міра – ІФ-У) не знадобиться нам надовго, бо ціни й так стрімко падають, а незабаром впадуть ще сильніше", – сказав президент США.

Згідно з даними Білого дому, дозвіл на використання "червоного" дизеля діятиме до кінця року.

"В умовах зростання цін на дизельне паливо та скорочення світових поставок, спричиненого війною між Росією та Україною, а також нестачею переробних потужностей у всьому світі, президент Трамп реалізує програму підвищення доступності палива", – зазначили в адміністрації президента США.

Дизельне паливо з червоним барвником зазвичай використовується для сільськогосподарської та будівельної техніки й не обкладається федеральним акцизним податком у розмірі 24 центів за галон.