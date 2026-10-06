6 жовтня: Яке сьогодні свято, все про цей день

6 жовтня в Україні та світі відзначають Всесвітній день охорони місць існування, Міжнародний день геологічного різноманіття, Всесвітній день церебрального паралічу,

Православна церква вшановує пам'ять апостола Фоми.

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Всесвітній день охорони місць існування

Щорічно 6 жовтня в усьому світі відзначають Всесвітній день охорони місць існування - міжнародне свято, покликане привернути увагу людства до проблеми збереження середовища проживання фауни планети Земля. Це свято було засновано 1979 року в межах Бернської конвенції про збереження європейської дикої природи і природного середовища існування.

Міжнародний день геологічного різноманіття

Міжнародний день геологічного різноманіття або Міжнародний день геодиверситету визначають щороку 6 жовтня. 6 жовтня було встановлено як Міжнародний день геологічного різноманіття рішенням Генеральної конференції ЮНЕСКО (ЮНЕСКО 41‑ї сесії) у 2021 році. Його ухвалили всі 193 держави-члени ЮНЕСКО під час Генеральної конференції. У рішенні йдеться про визнання важливості геонаук, а також ролі неживої природи для сталого розвитку й добробуту суспільства.

Геодиверситет — це природне різноманіття неживої природи: мінералів, гірських порід, викопних решток, ґрунтів, ландшафтів, водних об’єктів, форм рельєфу, геологічних процесів тощо. Це “фундамент”, на якому базується біорізноманіття й екосистеми, а також джерело ресурсів (корисні копалини, ґрунти, вода тощо).

Всесвітній день церебрального паралічу

Всесвітній день церебрального паралічу – це всесвітня подія, що відзначається щорічно 6 жовтня і має на меті об’єднати людей, які живуть з церебральним паралічем, їхні сім’ї, прихильників та організації з понад 100 країн світу. Цей день присвячений забезпеченню того, щоб діти та дорослі з церебральним паралічем мали такі ж права, доступ і можливості, як і всі інші члени суспільства.

Народилися в цей день:

175 років від дня народження Лизогуба Федора Андрійовича (1851-1928), українського мецената, громадсько-політичного та державного діяча. Дату народження подано за ЕСУ, ЕІУ, даними Українського інституту національної пам'яті, інтернет-ресурсами; за іншими даними народився 06.11.1851 р.;

170 років від дня народження Яна Гудця (Гудець) (1856-1940), чеського поета, перекладача, славіста, журналіста;

110 років від дня народження Раїси Андріївни Андреєвої (1916-1993), української скульпторки, реставраторки;

100 років від дня народження Марії Григорівни Горкун (1926-021), української мовознавиці;

100 років від дня народження Леоніда Антоновича Краснощока (1926-1996), українського віолончеліста, педагога;

80 років від дня народження Марини Миколаївни Меднікової (1946), української кіноредакторки, сценаристки, письменниці.

Ще цього дня:

1917 - Відбувся I Всеукраїнський з'їзд товариств "Просвіта";

1927 - У Нью-Йорку відбулася прем'єра першого звукового фільму;

1948 - В Ашгабаді стався один із найпотужніших землетрусів у світі, що спричинив великі людські жертви.Тепер у Туркменістані цього дня відзначають День поминання;

1973 - Атакою єгипетських і сирійських військ під час єврейського свята Йом-Кіпур розпочалася Війна Судного дня між Ізраїлем і арабськими країнами;

1975 - Київське "Динамо" виграло Суперкубок УЄФА у клубу "Баварія" (Мюнхен) у другому матчі 2:0 (перший 1:0).

Церковне свято

6 жовтня (у старому календарі 19 жовтня) православні згадують апостола Фому, який входив до числа 12 апостолів Христа.

Фома був рибалкою і жив у галілейському місті Панеаде. Якось він почув, як проповідував Ісус і настільки вразився, що залишив свій промисел і пішов слідом за Вчителем. Згодом Фома став одним із найкращих і найближчих учнів Ісуса.

В історію апостол Фома увійшов як "Фома Невіруючий". Згідно з Євангелієм, коли Ісус воскрес, то з усіх апостолів Фоми не виявилося поруч. Але, коли він з'явився, то не повірив розповідям іншим про чудо, що сталося. Фома заявив, що увірує лише тоді, коли на власні очі побачить сліди від цвяхів на тілі Спасителя. І, коли Христос з'явився пізніше учням, Фома переконався, що все, що сталося, - правда.

Після цього випадку апостол став з особливою ретельністю поширювати християнську віру в різних країнах. Відомо, що він заснував храми в Палестині, а також у Парфії, Месопотамії, Ефіопії та Індії. В Індії Фома потрапив до в'язниці за те, що навернув до християнства сина і дружину місцевого правителя. Там святий і загинув. Мощі його перебувають в Індії, Угорщині, Італії та на Святій Горі Афон.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Іван, Макар.

З прикмет цього дня:

Сьогодні за традицією перевіряють запаси і печуть домашній хліб.

Також сьогодні вдалий час для покупок і корисних придбань - усе куплене прослужить довго.

У Фомин день уважно спостерігають за природою - як вона поведе себе, такою і вся зима буде: день видався безвітряний - до швидкого похолодання; дим стелиться по землі – до негоди; бур'ян стоїть дуже високий - взимку буде багато снігу; грибів у лісі мало - до суворої зими; захід сонця червоного кольору - до різкої зміни погоди і вітрів.

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