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ВАЖЛИВЕ

У Харкові вже 6 загиблих – мер

У Харкові вже 6 загиблих – мер

У Харкові на місці влучання російського КАБ знайдено тело ще одної загиблої людини, повідомив міський голова Ігор Терехов. "Під час пошуково-рятув…

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