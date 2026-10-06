Денис Шмигаль обговорив питання енергетичної стабільності українських медичних закладів із представником ВООЗ

Перший віцепрем'єр-міністр – міністр енергетики України Денис Шмигаль у понеділок зустрівся із виконавчим директором з питань надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров'я ВООЗ Чікве Іхекеазу, темою їх розмови було забезпечення енергоавтономності українських медичних закладів, написав він у Х.

"Забезпечення безперервної роботи медичних закладів під час війни було головною темою обговорення з доктором Чікве Іхеквеазу, виконавчим директором з питань надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров'я ВООЗ. Прифронтові та найбільш постраждалі регіони потребують особливої уваги. Забезпечення автономності медичних закладів та надання резервних джерел енергопостачання залишаються пріоритетними напрямами підтримки. Ми працюємо над створенням стратегічних резервів обладнання та впровадженням розподіленої генерації, щоб лікарні могли залишатися автономними та продовжувати надавати медичні послуги навіть під час російських атак на енергетичну інфраструктуру", – йдеться у повідомленні.

Джерело: https://x.com/Denys_Shmyhal/status/2107166776052060581?s=20