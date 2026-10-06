Андрій Сибіга подякував Канаді за допомогу у поверененні викрадених Росією українських дітей

У понеділок Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомив, що Канада виділила $7 млн на підтримку повернення, відновлення та реінтеграцію викрадених українських дітей.

"Росія не просто забирає українських дітей. Вона систематично працює над тим, щоб змінити, ким вони є, що вони пам'ятають і де, на їхню думку, вони належать. Тому повернення їх додому означає набагато більше, ніж просто перетин кордону. Дякую, люба Аніто Ананд , і Канадо за майже 7 мільйонів доларів на підтримку їхнього повернення, відновлення та реінтеграції", – написав Сибіга у Х.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2107206365009637609?s=20