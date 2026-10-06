Непал припинив рятувально-пошукову операцію після повені у серпні – ЗМІ

У понеділок влада Непалу заявила про припинення, пошуково-рятувальної операції після повені, яка сталася у 26 серпня 2026 року, й переходить до "пошуку й відновлення", наразі відомо про 1455 загиблих та 5285 людей, які досі вважаються зниклими безвісти, йдеться у матеріалі Reuters.

"Ми переходимо від фази пошуку та порятунку до фази пошуку та відновлення", – сказав керівник Національного центру з надзвичайних ситуацій Фаніндра Паудель.

У понеділок Непал завершив пошуково-рятувальну операцію, яка тривала більше місяця, після повені яка сталася 26 серпня неподалік китайського Тибету. За офіційними даними було врятовано 13 795 людей, 1455 осіб загинули та 5285 людей досі перебувають у статусі зниклих безвісти.

Влада Непалу розглядає питання, про офіційне оголошення зниклих безвісти мертвими, аби їх близькі могли завершити усі необхідні банківські, страхові та юридичні процедури.

"Ми ініціюємо належні процедури для виконання необхідних юридичних формальностей", – сказав Паудель.

Голова Національного управління зі зменшення ризиків стихійних лих та управління ними Дхарам Радж Упреті заявив, що влада більше не буде активно шукати тіла, але поверне будь-які останки, майно чи інші цінності, знайдені під час процесу реабілітації. Упреті сказав, що рятувальні роботи, як і раніше, проводитимуться за потреби.

Повінь також зруйнувала 12 гідроелектростанцій, дороги, мости, ферми та поселення. Влада заявила, що їм потрібно майже $5 млрд для якнайшвидшого відновлення та реабілітації тисяч людей, які постраждали від повені.

Раніше повідомлялося, що кількість українців, з якими не вдалося встановити зв'язок після стихійного лиха в Непалі, залишається незмінною: 56 осіб, повідомили журналістам у пресслужбі МЗС України.

Джерело: https://www.reuters.com/world/china/nepal-ends-search-rescue-after-flood-focuses-rehabilitation-2026-10-05/