Зеленський провів телефонну розмову із Прем'єром Нідерландів щодо посилення української ППО

У понеділок президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем'єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном, по телефону політики обговорили питання переговорів та боротьби із реактивними "шахедами", повідомляє Офіс президента України.

"Реалістичні пропозиції, які можуть наблизити мир, важливі. Але необхідно, щоб Росія серйозно ставилася до перемовин і не намагалася знаходити нові й нові приводи затягувати війну далі", – наголосив Володимир Зеленський.

Лідери держав обговорили, як боротися із російськими реактивними "шахедами", Зеленський підкреслив, що значну частину цих БпЛА збивають саме літаки F-16, які Нідерланди передали Україні. На зустрічі було обговорено інші пропозиції щодо захисту критичної інфраструктури та посилення української ППО. Також Зеленський проінформував нідерландського прем'єра про контакти з американськими партнерами та щодо можливості потенційної зустрічі на технічному рівні між делегаціями США, РФ та України.

Джерело:https://www.president.gov.ua/news/prezident-obgovoriv-iz-premyer-ministrom-niderlandiv-yak-dat-106753