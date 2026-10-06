Зеленський провів кадрові зміни у Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю

Президент Володимир Зеленський у понеділок затвердив оновлений персональний склад Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю, призначивши її новим головою заступника секретаря РНБО Давида Алояна.

Відповідний указ №1030/2026 від 5 жовтня оприлюднено на сайті глави держави.

"Затвердити персональний склад Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю. Визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 10 лютого 2026 року № 109/2026 "Про персональний склад Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю". Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування", – йдеться у відомстві.

Посаду заступника голови комісії обійняла заступниця міністра оборони Ганна Гвоздяр, змінивши на цій посаді Юрія Мироненка. До оновленого складу комісії також увійшли т.в.о. гендиректора АТ "Українська оборонна промисловість" Іван Гаврилюк, народний депутат Єгор Чернєв та заступник гендиректора Директорату з питань нацбезпеки та оборони Офісу президента Микола Щур.

Як повідомлялося, попередній склад комісії був затверджений указом від 10 лютого 2026 року. Тоді її очолював перший заступник секретаря РНБО Євгеній Острянський, якого наразі виведено зі складу органу.

Крім того, комісію залишили народний депутат Олександр Завітневич, заступник керівника Офісу президента Павло Паліса та колишній гендиректор "Укроборонпрому" Герман Сметанін.

Джерело: https://www.president.gov.ua/documents/10302026-62045