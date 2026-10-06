Президент призначив Ігоря Клименка головою Ради експертів з питань енергетичної безпеки – ОПУ

У понеділок президент України Володимир Зеленський призначив секретаря Ради національної безпеки та оборони України Ігоря Клименка на посаду голови Ради експертів з питань енергетичної безпеки, повідомляє Офіс президента України.

"На зміну статті 2 Указу Президента України від 29 травня 2020 року № 206/2020 "Про Раду експертів з питань енергетичної безпеки" (із наступними змінами) призначити КЛИМЕНКА Ігоря Володимировича – Секретаря Ради національної безпеки і оборони України – головою Ради експертів з питань енергетичної безпеки", – йдеться у відомстві.

Попереднім головою Ради експертів з питань енергетичної безпеки був Олександр Литвиненко, який був обіймав посаду секретаря РНБО з березня 2024 року по липень 2025. Нагадаємо, що посада голови Ради експертів з питань енергетичної безпеки закріплена за секретарем РНБО. Проте після свого звільнення з посади секретаря РНБО, посади у Раді експертів з питань енергетичної безпеки він не втратив, попри призначення на посаду секретаря РНБО Рустема Умєрова.

Після призначення головою Ради експертів з енергетичної безпеки Ігор Клименко займе цю посаду відповідно до своєї чинної посади.

Джерело: https://www.president.gov.ua/documents/10282026-62037