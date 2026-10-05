У Запоріжжі внаслідок російської атаки постраждали двоє людей – ДСНС

У понеділок ввечері російський БпЛА влучив у 9-поверховий будинок, внаслідок чого виникла пожежа, наразі врятували 11 людей, серед них 2 дітей, повідомляє Державна служба із надзвичайних ситуацій.

"Внаслідок російської атаки 2 людей травмовано, 11 врятовано, серед них 2 дітей. Унаслідок влучання російського безпілотника у 9-поверховий будинок загорілася квартира на п'ятому поверсі та балкон на шостому. Психологи ДСНС надали допомогу 15 людям, з них 3 дітей", – йдеться у повідомленні.

Джерело: https://t.me/dsns_telegram/76681