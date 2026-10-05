Ціна продажу "Кернелом" "Агротону" СТОВ "Мрія" із 14 тис. га земельного банку на Харківщині склала $24,9 млн

Агрохолдинг "Кернел", один найбільший в Україні, у травні 2026 року, в рамках оптимізації портфеля, спрямованої на зосередження на основних операційних регіонах, продав сільськогосподарське підприємство, яке управляло приблизно 14,3 тис. га орендованих сільськогосподарських угідь у Харківській області за $24,931 млн, йдеться у річному звіті "Кернел".

"Чисті активи об'єкта, що було відчужено, станом на дату відчуження становили $2,129 млн. Прибуток від відчуження у розмірі $22,802 млн відображено у статті "Інші витрати", – йдеться у звіті.

Як повідомлялося, Антимонопольний комітет України (АМКУ) у березні цього року надав дозвіл компанії Agroton Public Limited (Нікосія, Кіпр) на набуття контролю над сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю (СТОВ) "Мрія", яке керувало орендованим земельним банком понад 14 тис. га земель на Харківщині.

Agroton Public Limited є холдинговою компанією групи "Агротон" Юрія Журавльова. До повномасштабного вторгнення земельний банк групи становив близько 110 тис. га у Луганській і Харківській областях, проте активи на Луганщині були повністю втрачені через окупацію та "арешт" представниками т.зв. "ЛНР".

У звіті "Кернел" нагадує, що на початку квітня цього року придбав за $348 млн у свого мажоритарного власника та голови ради директорів Андрія Веревського Enselco Holding Limited – агрохолдинг, який додав приблизно 190 тис. га орендованих сільськогосподарських угідь та відповідну інфраструктуру для зберігання та сільськогосподарську техніку.

Після цих двох операцій за загального обсягу оренди землі у 542 тис. га на середину цього року банк сільськогосподарських земель "Кернел" складав 530 тис. га у західних, центральних та північних регіонах України, що вирізняються високородючими чорноземами та достатнім рівнем опадів, з яких 501 тис. га були під призначеним на продаж врожаєм 2026 року; 8 тис. га – під насіннєвими посівами та культурами для власних потреб; а також 20 тис. га під паром, з яких близько 15,5 тис. га не оброблялися через близькість до зони активних бойових дій та кордону з Росією.

Земельний банк розподілено між вісьмома виробничими кластерами; кожен із них має децентралізовану систему прийняття операційних рішень. Агрохолдинг дотримується простої структури посівних площ, у якій переважають кукурудза, соняшник і пшениця (вони займають загалом 80% земельного банку), тоді як решту площ відведено під ріпак, сою та інші культури.

"Кернел" у 2026 фінансовому році (ФР, завершився 30 червня) зібрав 2,3 млн тонн кукурудзи, пшениці, насіння соняшнику, ріпаку та сої.

Агрохолдинг "Кернел" – один із найбільших світових виробників (біля 6%) та експортерів (біля 10%) соняшникової олії, найбільший експортер зерна з України, оператор розгалуженої мережі логістичних активів та провідний виробник зернових та олійних культур в Україні. Є одним із найбільших виробників та продавців бутильованої олії в Україні. Займається вирощуванням агропродукції та її реалізацією.

Холдинг має найбільшу в Україні приватну мережу зерносховищ одноразовою ємністю зберігання 2,1 млн тонн та найбільший приватний парк вагонів для перевезення зерна у 3,3 тис. шт. Його потужності з переробки насіння соняшнику становлять 4 млн тонн на рік.

"Кернел" у 2026ФР збільшив прибуток EBITDA на 20% – до $558 млн, а чистий прибуток – на 35%, до $322 млн за зростання виручки на 7% – до $4,404 млрд.