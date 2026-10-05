Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Ціна продажу "Кернелом" "Агротону" СТОВ "Мрія" із 14 тис. га земельного банку на Харківщині склала $24,9 млн

3 хв читати
Додати як джерело

Агрохолдинг "Кернел", один найбільший в Україні, у травні 2026 року, в рамках оптимізації портфеля, спрямованої на зосередження на основних операційних регіонах, продав сільськогосподарське підприємство, яке управляло приблизно 14,3 тис. га орендованих сільськогосподарських угідь у Харківській області за $24,931 млн, йдеться у річному звіті "Кернел".

"Чисті активи об'єкта, що було відчужено, станом на дату відчуження становили $2,129 млн. Прибуток від відчуження у розмірі $22,802 млн відображено у статті "Інші витрати", – йдеться у звіті.

Як повідомлялося, Антимонопольний комітет України (АМКУ) у березні цього року надав дозвіл компанії Agroton Public Limited (Нікосія, Кіпр) на набуття контролю над сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю (СТОВ) "Мрія", яке керувало орендованим земельним банком понад 14 тис. га земель на Харківщині.

Agroton Public Limited є холдинговою компанією групи "Агротон" Юрія Журавльова. До повномасштабного вторгнення земельний банк групи становив близько 110 тис. га у Луганській і Харківській областях, проте активи на Луганщині були повністю втрачені через окупацію та "арешт" представниками т.зв. "ЛНР".

У звіті "Кернел" нагадує, що на початку квітня цього року придбав за $348 млн у свого мажоритарного власника та голови ради директорів Андрія Веревського Enselco Holding Limited – агрохолдинг, який додав приблизно 190 тис. га орендованих сільськогосподарських угідь та відповідну інфраструктуру для зберігання та сільськогосподарську техніку.

Після цих двох операцій за загального обсягу оренди землі у 542 тис. га на середину цього року банк сільськогосподарських земель "Кернел" складав 530 тис. га у західних, центральних та північних регіонах України, що вирізняються високородючими чорноземами та достатнім рівнем опадів, з яких 501 тис. га були під призначеним на продаж врожаєм 2026 року; 8 тис. га – під насіннєвими посівами та культурами для власних потреб; а також 20 тис. га під паром, з яких близько 15,5 тис. га не оброблялися через близькість до зони активних бойових дій та кордону з Росією.

Земельний банк розподілено між вісьмома виробничими кластерами; кожен із них має децентралізовану систему прийняття операційних рішень. Агрохолдинг дотримується простої структури посівних площ, у якій переважають кукурудза, соняшник і пшениця (вони займають загалом 80% земельного банку), тоді як решту площ відведено під ріпак, сою та інші культури.

"Кернел" у 2026 фінансовому році (ФР, завершився 30 червня) зібрав 2,3 млн тонн кукурудзи, пшениці, насіння соняшнику, ріпаку та сої.

Агрохолдинг "Кернел" – один із найбільших світових виробників (біля 6%) та експортерів (біля 10%) соняшникової олії, найбільший експортер зерна з України, оператор розгалуженої мережі логістичних активів та провідний виробник зернових та олійних культур в Україні. Є одним із найбільших виробників та продавців бутильованої олії в Україні. Займається вирощуванням агропродукції та її реалізацією.

Холдинг має найбільшу в Україні приватну мережу зерносховищ одноразовою ємністю зберігання 2,1 млн тонн та найбільший приватний парк вагонів для перевезення зерна у 3,3 тис. шт. Його потужності з переробки насіння соняшнику становлять 4 млн тонн на рік.

"Кернел" у 2026ФР збільшив прибуток EBITDA на 20% – до $558 млн, а чистий прибуток – на 35%, до $322 млн за зростання виручки на 7% – до $4,404 млрд.

#агротон #кернел #ціна
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

У Харкові вже 6 загиблих – мер

У Харкові вже 6 загиблих – мер

У Харкові на місці влучання російського КАБ знайдено тело ще одної загиблої людини, повідомив міський голова Ігор Терехов. "Під час пошуково-рятув…

Читати