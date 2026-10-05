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РФ випробовує аеростати для захисту від українських БпЛА – ЗМІ

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У Росії почали випробовувати аеростатні загородження проти українських безпілотників, випробовування було показано на телеканалі "Россия 1", за словами конструкторів технологія вже готова до масового виробництва, йдеться у матеріалі Мілітарного.

"Система складається з аеростатів, між якими натягують трос із прикріпленими до нього кевларовими нитками, що звисають донизу. Передбачається, що дрон, який потрапить у таку сітку, намотає нитки на гвинт і втратить керування. За словами конструкторів, технологія вже готова до масового виробництва. Водночас для захисту одного великого об'єкта знадобиться підняти в небо щонайменше 10 таких аеростатів", – йдеться у матеріалі.

Подібна технологія уже застосовувалася під час Першої та Другої світової війн, для боротьби із авіацією противника. Вона передбачала, що ворожі бомбардувальники будуть змушені набирати більшу висоту, що зменшить точність ударів. Припускається, що у випадку із БпЛА ситуація буде схожою, спрощуючи їх виявлення та змушуючи їх прокладати маршрути на більшій висоті.

Джерело: https://militarnyi.com/uk/news/rosiya-vyprobovuye-aerostaty-z-trosamy/

#війна #дрони #росія
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