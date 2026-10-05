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Україна зареєструвала термінову резолюцію із засудженням російської агресії на Асамблеї Міжпарламентського союзу в Аруші – Корнієнко

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На 153-й Асамблеї Міжпарламентського союзі в Аруші було зареєстровано термінову резолюцію щодо захисту цивільного населення, критичної інфраструктури та засудження російської агресії, у резолюції порушуються питання судноплавства у Чорному морі та депортованих українських дітей, повідомив Перший віцеспікер Верховної ради України Олександр Корнієнко.

"Готуємося до виступу стосовно документа. Очікуємо достатню підтримку "світового парламенту": це ще одна можливість із міжнародної трибуни говорити про злочини росії, їхні наслідки для цивільного населення та загрози, які ця війна створює для інших держав. Продовжуємо використовувати міжнародні парламентські майданчики, щоб українська позиція звучала гучно і послідовно" – йдеться у дописі політика у Facebook.

 

#війна #оон
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