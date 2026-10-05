Зеленський анонсував нові контракти по системах та ракетах для ППО

Президент України Володимир Зеленський анонсував, поки без деталей, нові контракти з партнерами по системах протиповітряної оборони (ППО) та по ракетах для них – "важливо для нас, що рішення є".

"Ми готуємо нові контракти по системах протиповітряної оборони, по ракетах для ППО. Зараз ще поки без публічних деталей, але можуть бути хороші кроки. Це важливо для нас, що рішення є", – сказав Зеленський у вечірньому відео-зверненні у понеділок.

"І ще прошу партнерів: нам потрібно більше антибалістики, щоб захищати саме інфраструктуру, це зараз головний виклик. Лідери бачать, що відбувається і що Росія точно не збирається переходити від ескалації до перемовин", – наголосив Зеленський.

За його словами, також говорили з прем'єр-міністром України Сергієм Корецьким по додаткових захисних кроках. "Міністр оборони, міністр інфраструктури, Збройні сили України – були сьогодні доповіді, важливі. І ми щодня збільшуємо рівень захисту. Це стосується і турелей, і спеціальних груп для збиття "шахедів". Ми розраховуємо, що виробники будуть швидкими з перехоплювачами. Завдання визначені, фінансування є", – сказав Зеленський