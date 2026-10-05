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Події

У Харкові вже 6 загиблих – мер

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У Харкові вже 6 загиблих – мер
Фото: https://t.me/dsns_telegram

У Харкові на місці влучання російського КАБ знайдено тело ще одної загиблої людини, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Під час пошуково-рятувальної операції на місці одного з сьогоднішніх ударів по Харкову, знайдено ще одне тіло загиблої людини. Таким чином, всього загиблих харків'ян наразі шестеро", – написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

Як повідомлялося раніше, у Харкові внаслідок удару трьома КАБами по Слобідському району 5 людей загинуло, ще 59, серед яких троє дітей, – постраждали. Наразі у лікарнях перебувають 30 поранених, троє з яких у вкрай важкому стані.

 

#харків #жертви #обстріл
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