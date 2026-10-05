Зеленський привітав освітян із професійним святом і відзначив їх державними нагородами

Президент Володимир Зеленський зустрівся з українськими вчителями та викладачами закладів вищої освіти, привітав їх із професійним святом і відзначив державними нагородами, повідомив Офіс очільника держави.

Президент наголосив, що під час війни освіта і внесок освітян набули особливого значення. За словами Зеленського, попри всі складнощі в Україні працюють дитячі садки, школи та університети.

"Звісно, дуже багато викликів, дуже багато різних проблем. Багато треба зробити всього державі, багато треба робити щодо укриттів, для підтримки сімей і дитинства. Багато треба зробити для безпеки. Безпека країни починається саме з таких речей, і якщо зберігається наша освіта, то працюють міста, дійсно живуть села, є майбутнє у нашій державі, є майбутнє у наших громадян, є майбутнє в кожній громаді", – наводить слова президента його пресслужба на сайті у понеділок.

Глава держави зазначив, що з освіти починаються готовність захищати країну, стійкість і сміливість наших воїнів, характер та навички людей. Президент подякував освітянам за щоденний внесок у формування свідомості українців. "Бажаю, щоб усі наші люди, усі наші діти змогли повернутися до свого життя, до життя в мирі, життя в безпеці, безумовно, із гарантованим майбутнім. І ми всі працюємо заради цього", – зазначив глава держави.

Як повідомляє пресслужба Офісу президента, серед нагороджених працівників і працівниць української освіти – лауреати Всеукраїнського конкурсу "Учитель року – 2026", учителі, які підготували переможців учнівських олімпіад, педагоги-волонтери, професори закладів вищої освіти, автори наукових робіт, досліджень та проєктів у різних галузях.

Зокрема, орденом "За заслуги" І ступеня нагороджений професор кафедри телекомунікацій Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" Михайло Ільченко. Він очолив космічну програму університету, у межах якої створені перші українські наносупутники Polytan. Також керував дослідно-конструкторською розробкою безпілотних авіаційних комплексів Spectator – перших українських безпілотників літакового типу класу "міні".

Орден "За заслуги" ІІІ ступеня отримав професор кафедри хімічного, полімерного та силікатного машинобудування Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" Ігор Мікульонок. За його участю понад 40 учнів – членів Малої академії наук отримали 79 патентів України, зокрема за розробки, спрямовані на підвищення обороноздатності нашої держави, стали переможцями та призерами багатьох міжнародних і всеукраїнських конкурсів.

Також Президент присвоїв освітянам почесні звання. Зокрема, завідувачу кафедри Національного аерокосмічного університету "Харківський авіаційний інститут" Володимиру Лукіну. Він є автором понад тисячі наукових праць. Розробив методи та алгоритми стиснення інформації з мінімальними втратами якості, які, зокрема, застосовуються у сфері безпеки та оборони України та в забезпеченні інформаційної приватності.

Також – декану геолого-географічного факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова Вікторії Яворській, яка досліджує вплив повномасштабної війни на українські ґрунти, зокрема забруднення земель на прифронтових територіях та шляхи їх відновлення. Серед її досліджень – екологічні наслідки руйнування греблі Каховської ГЕС.

Директорці київського ліцею № 245 "Гелікон" Вікторії Садовніченко, яка ініціювала проведення волонтерських акцій, благодійних ярмарків та співпрацю з відомими представниками культури для підтримки Збройних сил України. У жовтні 2022 року забезпечила функціонування найбільшого в Оболонському районі Києва пункту незламності.

Джерело: https://president.gov.ua/news/prezident-privitav-osvityan-iz-profesijnim-svyatom-i-vidznac-106745