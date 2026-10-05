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Зеленський: нові завдання по далекобійності визначені

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Зеленський: нові завдання по далекобійності визначені
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський спільно з міністром оборони Євгенієм Хмарою та головнокомандувачем Збройних сил України Михайлом Драпатим визначили нові далекобійні цілі.

Про це президент повідомив у своєму телеграм-каналі за підсумками наради з командою Міністерства оборони та дипломатичною командою Офісу президента по графіку постачання озброєння від партнерів.

"Окремо обговорили з Євгенієм Хмарою та Михайлом Драпатим реалізацію наших далекобійних операцій. Нові завдання по далекобійності теж визначені", – наголосив президент

За словами Зеленського, наразі домовленості з партнерами абсолютно чіткі, і "щодня на політичному рівні з лідерами додаємо нових домовленостей".

"Це стосується амуніції для бойової авіації – для наших F16, додаткових фінансів на виробництво дронів різних типів і ракет та наших спільних із європейцями виробничих проєктів", – написав Зеленський. Президент України зазначив, що розраховує "на дотримання строків виконання по кожній домовленості.

 

#завдання #зеленський #далекобійні
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