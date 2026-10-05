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У лікарнях залишаються 30 поранених внаслідок авіаудару по Харкову, троє – у вкрай важкому стані

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У лікарнях залишаються 30 поранених внаслідок авіаудару по Харкову, троє – у вкрай важкому стані

Станом на вечір у лікарнях залишаються 30 із 59 постраждалих внаслідок російського авіаудару по Слобідському району Харкова, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Зараз у закладах охорони здоров'я залишаються 30 поранених. На цей час троє з них – у вкрай важкому стані ", – написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він уточнив що 35 людей отримали вибухові поранення, у решти – різані та рвані рани, поранення склом, забої та гострі реакції на стрес. Серед постраждалих – троє дітей: 11-річна дівчинка і 15-річний хлопець зазнали вибухових поранень, 15-річна дівчина отримала гостру реакцію на стрес.

Як повідомлялося раніше, у понеділок вдень ЗС РФ завдали удару по Слобідському району Харкова трьома КАБами, 5 людей загинули, ще 59 – постраждали.

Джерело: https://t.me/synegubov/26292

#харків #поранені #обстріл
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