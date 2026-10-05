Єттен: Україна потребує більше запчастин і боєприпасів для F-16, Нідерланди допоможуть

Україна потребує додаткових засобів технічного обслуговування, запчастин та боєприпасів для винищувачів F-16, і Нідерланди допоможуть із цим, заявив прем'єр-міністр Нідерландів Роб Єттен.

"Президент Володимир Зеленський та я обговорили останні події у війні. Подальше посилення української протиповітряної оборони є буквально питанням життя і смерті. Для цього Україна потребує більше технічного обслуговування, запчастин та боєприпасів для свого флоту F-16. Я запевнив, що Нідерланди допоможуть Україні в цьому", – написав Єттен у соцмережі Х за результатами спілкування із Зеленським.

У свою чергу Зеленський зазначив, що значний відсоток збиття реактивних шахедів забезпечують саме F-16, які Нідерланди передали Україні, і є можливості підтримати їхню роботу відповідними засобами.

"Також обговорили інші ідеї для захисту критичної інфраструктури й посилення ППО. Вдячний за готовність допомагати", – написав Зеленський у Телеграмі за підсумками розмови.

Він також поінформував Єттена про контакти з американською командою та потенційні зустрічі в тристоронньому форматі на технічному рівні між Україною, Америкою та Росією. "Реалістичні пропозиції, які можуть наблизити мир, важливі. Але необхідно, щоб Росія серйозно ставилася до перемовин і не намагалася знаходити нові й нові приводи затягувати війну далі", – йдеться у дописі Зеленського.

Президент України подякував прем'єр-міністру та Нідерландам за послідовно сильну підтримку.

Єттен у своєму дописі зазначив, що російська агресія проти України продовжує наростати.

"Це ми знову побачили цього вікенду, зокрема через авіаудари по Києву. Росія свідомо обстрілює цивільні об'єкти та енергетичну інфраструктуру, прагне зробити українські міста непридатними для життя та зруйнувати економіку цієї зими. Ми не можемо цього допустити", – написав прем'єр-міністр Нідерландів

Джерела: https://x.com/MinPres/status/2107151357417341086

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