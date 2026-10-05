Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Президент США звинуватив Україну та Демократичну партію у зростання цін на бензин

1 хв читати
Додати як джерело
Президент США Дональд Дж. Трамп виступає на прес-конференції, 09.03.2026
Президент США Дональд Дж. Трамп виступає на прес-конференції, 09.03.2026 | Фото: Деніел Торок / Білий дім / CC BY 3.0 US кадровано

Президент США Дональд Трамп причиною зростання цін на бензин вбачає Україну, яка виводить з ладу російську нафтопереробну галузь, та американських демократів, що блокують роботу американських НПЗ у штатах, які є опорою Демократичної партії.

"Причиною зростання цін на бензин вже не є Ормузька протока, адже зараз майже щодня видобувається рекордна кількість барелів, а слово "нафтопереробні заводи" – саме там, де Україна підриває російські заводи, а наші заводи закривають "демократи" у "синіх штатах", таких як Каліфорнія", – наводить пресслужба Білого дому слова Трампа у соцмережі Х.

Сині штати в американській політиці – це регіони США, які на президентських та інших виборах стабільно підтримують кандидатів від Демократичної партії.

Джерело: https://x.com/WhiteHouse/status/2107149842321707316

#бензин #трамп #нпз
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

У Харкові вже 6 загиблих – мер

У Харкові вже 6 загиблих – мер

У Харкові на місці влучання російського КАБ знайдено тело ще одної загиблої людини, повідомив міський голова Ігор Терехов. "Під час пошуково-рятув…

Читати