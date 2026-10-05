Президент США Дональд Трамп причиною зростання цін на бензин вбачає Україну, яка виводить з ладу російську нафтопереробну галузь, та американських демократів, що блокують роботу американських НПЗ у штатах, які є опорою Демократичної партії.

"Причиною зростання цін на бензин вже не є Ормузька протока, адже зараз майже щодня видобувається рекордна кількість барелів, а слово "нафтопереробні заводи" – саме там, де Україна підриває російські заводи, а наші заводи закривають "демократи" у "синіх штатах", таких як Каліфорнія", – наводить пресслужба Білого дому слова Трампа у соцмережі Х.

Сині штати в американській політиці – це регіони США, які на президентських та інших виборах стабільно підтримують кандидатів від Демократичної партії.

Джерело: https://x.com/WhiteHouse/status/2107149842321707316