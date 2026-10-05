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Значний відсоток збиття реактивних шахедів забезпечують F-16 – Зеленський

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Значний відсоток збиття реактивних шахедів забезпечують F-16 – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном, як дати більше захисту життя від російської ескалації реактивними шахедами.

"Значний відсоток збиття цих дронів забезпечують саме F-16, які Нідерланди передали Україні, і є можливості підтримати їхню роботу відповідними засобами. Також обговорили інші ідеї для захисту критичної інфраструктури й посилення ППО. Вдячний за готовність допомагати", – написав Зеленський у Телеграмі за підсумками розмови.

Він також поінформував Єттена про контакти з американською командою та потенційні зустрічі в тристоронньому форматі на технічному рівні між Україною, Америкою та Росією. "Реалістичні пропозиції, які можуть наблизити мир, важливі. Але необхідно, щоб Росія серйозно ставилася до перемовин і не намагалася знаходити нові й нові приводи затягувати війну далі", – йдеться у дописі Зеленського.

Президент України подякував прем'єр-міністру та Нідерландам за послідовно сильну підтримку.

 

#лідери #нідерланди #розмова
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