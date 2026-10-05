Сибіга назвав особливо цинічною атаку РФ на судно Туреччини, зважаючи на її миротворчі зусилля

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, коментуючи сьогоднішню атаку РФ на цивільне судно, що перевозило кукурудзу, звернув увагу на те, що судно належало Туреччині, що докладає значних дипломатичних зусиль для деескалації, досягнення миру та забезпечення безпеки в Чорному морі.

"Цей російський напад на судно, що належить Туреччині, є особливо цинічним, зважаючи на те, що Туреччина доклала значних дипломатичних зусиль для деескалації, досягнення миру та забезпечення безпеки в Чорному морі", – написав Сибіга у соціальній мережі Х у понеділок.

Міністр ЗС наголосив, що "Україна неодноразово пропонувала конкретні кроки для підвищення безпеки судноплавства. У відповідь Росія розширила географію своїх атак. Ця тенденція триватиме доти, доки ціна ескалації не перевищить вигоди, яких Москва очікує від неї"

За словами українського міністра закордонних справ, "свобода судноплавства не може залежати від того, чи вирішить Москва її поважати в той чи інший день. Так само глобальна продовольча безпека не може залежати від того, чи зможуть цивільні судна пройти через Чорне море, не зазнавши атаки російських безпілотників.

"Кукурудза" може здаватися просто ще одним вантажем. Але для вразливих сімей у країнах Африки, Азії та Близького Сходу, які залежать від імпорту українських продовольчих товарів, блокування таких суден може призвести до катастрофічних наслідків, зокрема гострої продовольчої нестабільності, недоїдання або навіть голоду", – додав Сибіга.

"Це означає посилення тиску на Росію, посилення захисту цивільного судноплавства та морських маршрутів, а також притягнення до відповідальності за напади на судна та екіпажі. У інтересах кожної морської держави провести цю межу саме зараз – до того, як Росія знову її змінить".

Раніше повідомлялося, що росіяни в понеділок, 5 жовтня, завдали удару двома дронами по цивільному судну в нейтральних водах, яке перевозило кукурудзу і належало Туреччині. На борту були громадяни Азербайджану та Індії, наразі відомо, що загинув капітан судна, доля ще однієї людини з'ясовується, 11 членів екіпажу вдалося врятувати, один із них поранений.

Раніше у цей день румунські ЗМІ повідомили, що турецьке судно Royad Mammadov із вантажем зерна, яке раніше заходило в український порт Ізмаїл, було уражене дроном у Чорному морі поблизу нафтової платформи "Пескераш", після чого на борту виникла пожежа і судно затонуло, двоє людей загинули, 11 членів екіпажу врятовано.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2107140098785685661