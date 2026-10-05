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Ворог зруйнував фармзавод "Кусум" в Сумах, загинув працівник

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Внаслідок ворожої атаки зруйновано фармацевтичний завод "Кусум" в Сумах, загинув працівник.

"Вранці внаслідок ворожої атаки було зруйновано виробничий майданчик фармацевтичної компанії КУСУМ у Сумах. На жаль, внаслідок атаки загинув співробітник компанії Євген Володимирович Мірошниченко, який працював в інженерному відділі заводу з 2009 року. КУСУМ висловлює щирі співчуття його рідним і близьким", - повідомила компанія на сайті.

Компанія повідомляє, що "КУСУМ продовжує працювати".

"Окрім виробництва в Україні, компанія має виробничі потужності в Індії - в Індорі та Бхіваді. Це дозволить нам, якщо не буде штучних регуляторних перешкод перебудовувати процеси та працювати над забезпеченням безперервних поставок лікарських засобів в Україну", - повідомила фармкомпанія.

#фармзавод #суми #атаки_рф #кусум_фарм
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