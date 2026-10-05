Нацполіція, СБУ та прокуратура визначили єдиний підхід до розслідування сексуального насильства під час війни – МВС

Єдиний підхід до розслідування фактів сексуального насильства, пов'язаного зі збройним конфліктом, визначено міжвідомчою Інструкцією, яку підписали Національна поліція України, Служба безпеки України та прокуратура.

"Її ключовий принцип – підхід, орієнтований на постраждалих. Під час взаємодії з системою правосуддя людина має отримувати безпеку, повагу до гідності та необхідну підтримку", – наголосив міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський у Телеграм-каналі в понеділок.

За його словами, підходи, закріплені в Інструкції, відповідають міжнародним та європейським стандартам захисту постраждалих, зокрема визначеним у відповідних директивах Європарламенту та Ради ЄС.

Церемонія підписання відбулася в присутності посла Великої Британії в Україні Ніла Кромптона. Вигівський висловив подяку Посольству Великої Британії та міжнародним експертам за підтримку у формуванні Керівних принципів. "Наступний етап – скоординована та практична реалізація Інструкції: системна підготовка слідчих та прокурорів, єдині процедури та належна міжвідомча взаємодія", – зазначив міністр.