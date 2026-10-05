Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

У Дніпропетровській області загинув цивільний, ще один – постраждав

1 хв читати
Додати як джерело
У Дніпропетровській області загинув цивільний, ще один – постраждав
Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Російські окупаційні війська станом на 18:30 майже 50 разів атакували три райони Дніпропетровської області безпілотниками і артилерією, одна людина загинула, ще одна – зазнала поранень, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Одна людина загинула, ще одна дістала поранень. Майже 50 разів ворог атакував 3 райони безпілотниками і артилерією. На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька, Покровська, Червоногригорівська, Мозолевська громади. Понівечені багатоквартирні і приватний будинки, автівки", – написав він у Телеграмі у понеділок.

За даними ОВА, у Кам'янському районі противник цілив по Вільногірській громаді. Пошкоджена сільгосптехніка. На Синельниківщині потерпала Покровська громада. Горіла приватна оселя.

#дніпропетровська #атаки_рф
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

ППО України збила 172 із 205 ворожих цілей, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 13 локаціях

ППО України збила 172 із 205 ворожих цілей, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 13 локаціях

Сили оборони України у ніч на понеділок знешкодили 172 ворожих цілі, проте зафіксовано влучання засобів повітряного нападу ворога на 13 локаціях, пов…

Читати