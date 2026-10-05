У Дніпропетровській області загинув цивільний, ще один – постраждав

Російські окупаційні війська станом на 18:30 майже 50 разів атакували три райони Дніпропетровської області безпілотниками і артилерією, одна людина загинула, ще одна – зазнала поранень, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Одна людина загинула, ще одна дістала поранень. Майже 50 разів ворог атакував 3 райони безпілотниками і артилерією. На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька, Покровська, Червоногригорівська, Мозолевська громади. Понівечені багатоквартирні і приватний будинки, автівки", – написав він у Телеграмі у понеділок.

За даними ОВА, у Кам'янському районі противник цілив по Вільногірській громаді. Пошкоджена сільгосптехніка. На Синельниківщині потерпала Покровська громада. Горіла приватна оселя.